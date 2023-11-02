Берлін передав ЗСУ нову військову допомогу - що туди увійшло

https://racurs.ua/ua/n188937-berlin-peredav-zsu-novu-viyskovu-dopomogu-scho-tudy-uviyshlo.html

Ракурс

Німеччина надала Збройним силам України новий пакет військової допомоги, який включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.

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Про це повідомляє уряд Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

12 бронетранспортерів;

сім розвідувальних дронів Primoco ONE;

дві захисні системи AMPS для гелікоптерів;

п’ять надводних дронів;

10 тис. безпекових окулярів;

32 термінали для супутникового зв’язку;

PCB-принтер (3D);

п’ять великовантажних тягачів та чотири напівпричепи;

12 вантажівок типу MAN TGS.

Уряд Німеччини також виділив 30 тис. комплектів зимового одягу для українських військових.

Нагадаємо, Німеччина раніше надала декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.