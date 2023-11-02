Данілов вважає Телеграм небезпечним: Це дуже вразливий додаток

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Данілов вважає Телеграм небезпечним і вразливим
Данілов вважає Телеграм небезпечним: Це дуже вразливий додатокhttps://racurs.ua/ua/n188952-danilov-vvajaie-telegram-nebezpechnym-ce-duje-vrazlyvyy-dodatok.htmlРакурс
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що не користується месенджером Телеграм (Telegram), бо вважає його дуже небезпечним та вразливим.
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Ні, в мене Телеграма нема. Я вважаю, що це дуже небезпечний та вразливий месенджер. І я не визнаю анонімних речей. Коли я бачу якогось Колю228, мені треба розуміти, що це за Коля… У мене навіть такого додатку немає в жодному моєму пристрої. Це дуже вразливий додаток. Через нього в 99% випадків сидять у вашому телефоні за потреби, — цитує Данілова видання «Ліга.net».
Секретар РНБО наголосив, що «Телеграм — це системи впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі».
З точки зору національної безпеки це дуже-дуже небезпечна річ. Я не проти того, щоб існували месенджери, але я би хотів, щоб за кожним цим ніком була цілком зрозуміла людина, — зазначив Данілов.
На запитання, чи планує влада якимось чином заборонити Telegram, секретар РНБО відповів: Уявляєте собі, зараз М’ячеславович (Данілов — ред.) каже, що ми плануємо заборонити Telegram. Уявляєте, які інвестиції люди зробили? Там цілі табори сидять, які вклалися у все це обладнання, купують сімки.
Також Данілов додав, що «якщо до нас надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, — повірте, за нами не забариться».
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