“Шахеди” атакували військовий об'єкт на Франківщині — спалахнула пожежа

https://racurs.ua/ua/n188964-shahedy-atakuvaly-viyskovyy-obiekt-na-frankivschyni-spalahnula-pojeja.html

Ракурс

Окупаційна армія росії у ніч на 3 листопада здійснила атаку на військовий об'єкт, розташований на території Івано-Франківської області.

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Про це сьогодні вранці повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Телеграм.

З її слів, внаслідок удару спалахнула пожежа. На місце відразу прибули відповідні служби і займання локалізовали.

У ніч на п’ятницю російські «Шахеди» також п’ять разів влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині.

Нагадаємо, цієї ночі загарбники рф випустили 40 дронів-камікадзе та керовану авіаційну ракету Х-59 по Україні. Повітряні сили ЗСУ збили 24 «Шахеди» та ракету. Під удар ворога потрапили Харків, в Одеській та Львівській областях атаковані об'єкти критичної інфраструктури. Також відомо, що в Івано-Франківській області уламки збитого безпілотника впали на гуртожиток.