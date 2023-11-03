США тиснуть на Ізраїль задля послаблення авіаударів по півдню Сектора Газа

https://racurs.ua/ua/n188968-ssha-tysnut-na-izrayil-zadlya-poslablennya-aviaudariv-po-pivdnu-sektora-gaza.html

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Адміністрація президента США Джо Байдена закликає Ізраїль зменшити кількість авіаударів по південній частині Сектора Гази.

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Про це пише видання The Times of Israel із посиланням на представників Вашингтона і Єрусалима.

Зі слів джерел видання, США стверджують, що Армія оборони Ізраїлю має меншу легітимність атакувати цю територію смуги Газа після того, як цивільним особам сказали евакуюватися туди з півночі.

Ізраїльський посадовець заявив, що удари ЦАХАЛ зосереджені переважно на півночі сектора Гази, де розташована більша частина опорних пунктів палестинського угруповання ХАМАС. Однак Ізраїль залишає за собою право націлитися на терористичну групу в будь-якій частині Гази після нападу 7 жовтня, сказав чиновник.

Ізраїльська сторона наполягає, що ЦАХАЛ відвів для палестинців гуманітарну зону на південному заході Гази. Проте американський посадовець вказав, що ця територія не була чітко визначена Ізраїлем і є надто малою, щоб вмістити все населення Гази, яке складає 2,3 млн цивільних, тому переважна більшість місцевих мешканців все ще піддається бомбардуванням з повітря.

Разом з тим, Вашингтон визнає, що ХАМАС діє зсередини та під прикриттям цивільного населення по всій території Гази. Проте США стурбовані зростаючою кількістю жертв серед цивільного населення.