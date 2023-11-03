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Ракурс
У рф спалили авто гендиректора виробника боєголовок до російських ракет

У рф спалили авто гендиректора виробника боєголовок до російських ракет

3 лис 2023, 15:51
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Автомобіль громадянина рф Кузнєцова Ігоря Олєксандровича, який обіймає посаду гендиректора акціонерного товариства «госНИИмаш» спалили у ніч з 2 на 3 листопада 2023 року в місті Нижній Новгород. Акцію здійснили представники руху опору, зазначили 3 листопада у ГУР Міоборони України.


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Вказане підприємство ― провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об'єктах в Україні.

Кожен причетний до воєнних злочинів, убивств українців та руйнувань інфраструктури нашої держави ніколи і ніде не зможе почуватись у безпеці. Полювання триває, — резюмували у розвідці.

Джерело: Ракурс


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