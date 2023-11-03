У рф спалили авто гендиректора виробника боєголовок до російських ракет

https://racurs.ua/ua/n188978-u-rf-spalyly-avto-gendyrektora-vyrobnyka-boiegolovok-do-rosiyskyh-raket.html

Ракурс

Автомобіль громадянина рф Кузнєцова Ігоря Олєксандровича, який обіймає посаду гендиректора акціонерного товариства «госНИИмаш» спалили у ніч з 2 на 3 листопада 2023 року в місті Нижній Новгород. Акцію здійснили представники руху опору, зазначили 3 листопада у ГУР Міоборони України.

.

Вказане підприємство ― провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об'єктах в Україні.