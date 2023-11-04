росія невдало випробувала ракети «Ярс» і «Булава». Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n189003-rosiya-nevdalo-vyprobuvala-rakety-nosiyi-yadernoyi-zbroyi-yars-i-bulava-gur.html

Ракурс

Невдалі випробування носіїв ядерної зброї відбулися у російській федерації.

.

Так, 1 листопада рф провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс», яка є основною у наземному компоненті російських стратегічних ядерних сил. Носій запустили з космодрому в Архангельській області, але ракета збилася з курсу. Таке ж сталося й 25 жовтня під час попередніх командно-штабних навчань. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У розвідці зазначили, що 25 жовтня росіяни такою невдало випробували балістичну ракету РСМ-56 «Булава», яку запускали з підводного ракетного крейсера «Борей».

ГУР наголошує, що у росіян також серйозні проблеми з важкою міжконтинентальною балістичною ракетою «Сармат», яку створюють з 2009 року. Москва планувала прийняти це озброєння у 2009 році, але дата постійно зміщувалася. Зрештою, «Сармат» прийняли на озброєння лише у вересні 2023-го. Це сталося після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року.

Фактично «Сармат» — недопрацьована, недосконала, сира ракета, — зазначають у розвідці.

Нагадаємо, 2 листопада російський диктатор володимир путін підписав закон про скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.