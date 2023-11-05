Нетаньягу відсторонив міністра, який припустив ядерний удар по Газі

https://racurs.ua/ua/n189041-netanyagu-vidstoronyv-ministra-yakyy-prypustyv-yadernyy-udar-po-gazi.html

Ракурс

Прем'єр Ізраїлю відсторонив від урядових засідань міністра, який сказав, що скинути ядерну бомбу на Сектор Гази — це «одна з можливостей».

.

Йдеться про ультраправого Аміхая Еліяху. Коли йому нагадали, що в Смузі Гази зараз утримується близько 240 заручників, той відповів, що «війна має свою ціну».

Чому життя викрадених, звільнення яких я дуже хочу, важливіше, ніж життя солдатів і людей, яких потім уб’ють, — сказав він.

Нетаньягу назвав слова Еліяху відірваними від реальності. ЦАХАЛ, за його словами, «діє відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб запобігти шкоді непричетним людям «.

Водночас опозиційний лідер Яїр Лапід закликав звільнити Еліяху, назвавши його коментарі «жахливою та божевільною заявою безвідповідального міністра».

Сам Аміхвай Еліяху згодом повідомив очільнику Міноборони, що його слова про ядерний удар «були сказані як метафора».