Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету в космосі, - The Telegraph

https://racurs.ua/ua/n189049-izrayil-pershym-u-sviti-zbyv-balistychnu-raketu-v-kosmosi.html

Ракурс

Ізраїльська ПРО «Стріла» уперше перехопила ракету поза атмосферою Землі.

.

The Telegraph пише, що це сталося під час запуску єменськими хуситами балістичних ракет по території Ізраїлю.

В Армії оборони Ізраїлю підтвердили перехоплення ракети, націленої на Ейлат.

ВПС Ізраїлю мають кілька батарей ПРО Arrow 2, яка використовує гіперзвукові ракети-перехоплювачі для знищення цілей на великій висоті.

Знищену ракету ідентифікували як Kader — модернізовану версію іранської Shahab-3.

Успішне перехоплення доводить Ірану, який стояв за запуском і надав ракету хуситам, що Ізраїль може діяти проти його ракетної програми, і це має набагато ширші наслідки для регіонального конфлікту, — прокоментували свій успіх у Міноборони Ізраїлю.

The Telegraph у своєму матеріалі не пояснює, звідки такі дані, а лише згадує технічні характеристики Arrow 2 та заявлену потенційну здатність цієї ППО перехоплювати ракети в космосі.