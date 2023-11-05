ХАМАС ховається за лікарнями - армія Ізраїлю

https://racurs.ua/ua/n189050-hamas-hovaietsya-za-likarnyamy-armiya-izrayilu.html

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) звинуватила ХАМАС у «систематичному використанні лікарень» для своїх військових цілей.

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Ізраїль піддається критиці з боку ООН та ВООЗ за передбачувані удари безпосередньо по медичній інфраструктурі в секторі Газа, або по місцях поблизу медичних установ.

У відповідь офіційний представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив на сьогоднішньому брифінгу, що Ізраїль завдає ударів «на підставі розвідувальних даних» і діє в рамках міжнародного права. Він підкреслив, що військове та політичне керівництво країни не хоче «завдавати ударів по лікарнях та машинам швидкої допомоги».

Хагарі також поділився розсекреченою інформацією, докладно описавши «опорні пункти ХАМАС», розташовані під, усередині та поряд із трьома лікарнями в секторі Газа.

Хагарі, зокрема, сказав, що лікарня Аль-Шифа, найбільша у місті Газа, розташована над командним центром ХАМАС.

Він також продемонстрував журналістам відео, на якому, як він сказав, знято вхід у тунель, розташований у фінансованій Катаром лікарні Шейха Хамада в секторі Газа. На інших кадрах, за його словами, видно, як бойовики ХАМАС стріляють ізраїльськими солдатами безпосередньо з лікарні.

Крім того, Хагарі повідомив, що індонезійська лікарня на півночі сектора Газа використовувалася як оперативний штаб бойовиків.

Він показав супутникові знімки 2010 та 2023 років, до та після будівництва цієї лікарні, сказавши, що її було зведено на вершині «підземного міста» з мережею тунелів.

Хагарі також показав фотографії, як він сказав, пусковий майданчик навпроти індонезійської лікарні, з якої запускалися ракети на територію Ізраїлю.