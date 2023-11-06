Польські перевізники протестують на кордоні, але пропускають частину транспорту

https://racurs.ua/ua/n189071-polski-pereviznyky-protestuut-na-kordoni-ale-propuskaut-chastynu-transportu.html

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Польські перевізники 6 листопада заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

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Йдеться про пункти «Гребенне-Рава-Руська», «Корчова-Краківець», «Дорогуськ-Ягодин». З технічних причин у Корчові вони перекрили лише вʼїзд до України, на інших пунктах пропуску, стверджують, заблокований і вʼїзд і виїзд.

Протестувальники вимагають, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм. Також хочуть, щоб Польщі не треба було ставати в е-чергу в Україні, бо їм, кажуть, подекуди доводиться жити в машинах по два тижні.

У Люблінському воєводстві Польщі, що межує з Волинню та Львівщиною, акція протесту відбуватиметься на під’їзних шляхах до прикордонних переходів.

Тож на самому прикордонному переході не буде ніякої дезорганізації, — каже Мажена Семенюк з Палати податкової адміністрації у Любліні.

Перевізники запевнили, що у реальному часі будуть без ускладнень пропускати гуманітарні вантажі в сторону України, військові автівки, а також паливо та продукти, що швидко псуються. Усі інші вантажівки пропускатимуть по одній на годину. В обидва напрямки будуть без проблем пропускати приватні авто та автобуси, повідомляє «Польське радіо».

Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.

Кордон обіцяють перекривати цілодобово. Кажуть, що мають дозвіл на проведення пікету аж до 3 січня. Їхній страйк підтримала й антиукраїнська партія «Конфедерація», яка потрапила до нового парламенту.