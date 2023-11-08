Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів

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В Україні продовжать термін дії воєнного стану, фото: «Телеканал «Новий Чернігів»
Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днівhttps://racurs.ua/ua/n189130-rada-pidtrymala-prodovjennya-voiennogo-stanu-ta-mobilizaciyi-na-90-dniv.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 8 листопада, підтримала законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Парламент підтримав закони (#10211 та 10212) про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За — 329 та 322, — зазначив народний обранець.
Таким чином, з 16 листопада 2023 року термін дії воєнного стану продовжиться ще на 90 днів — до 14 лютого 2024 року.
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