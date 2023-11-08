Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів

В Україні продовжать термін дії воєнного стану, фото: «Телеканал «Новий Чернігів»

https://racurs.ua/ua/n189130-rada-pidtrymala-prodovjennya-voiennogo-stanu-ta-mobilizaciyi-na-90-dniv.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 8 листопада, підтримала законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент підтримав закони (#10211 та 10212) про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За — 329 та 322, — зазначив народний обранець.

Таким чином, з 16 листопада 2023 року термін дії воєнного стану продовжиться ще на 90 днів — до 14 лютого 2024 року.

З початку повномасштабного російського вторгнення це вже дев’яте голосування Верховної Ради щодо воєнного стану.