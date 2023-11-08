Законопроекти про автоматичне отримання статусу УБД схвалила ВРУ. Фото:

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Два законопроекти про автоматичне отримання статусу учасника бойових дій схвалено в першому читанні.

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У середу, 8 листопада, Верховна Рада підтримала законопроекти № 10062 та № 9681. Згодом ці два документи об'єднають, щоб на їхній основі створити до другого читання спільний проект закону. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Перший законопроект усуває бюрократичні перепони для надання статусу УБД — уточнює взаємодію державних реєстрів і спрощує процедуру оформлення статусу учасника бойових дій під час воєнного стану. Цей документ передбачає створення єдиного реєстру мобілізованих, який прив’яжуть до єдиного реєстру виборців.

А другий проект закону передбачає, що отримати статус учасника бойових дій можна буде не більше ніж за шість днів в електронному вигляді. У тексті документа йдеться, що підставою для отримання статусу буде бойовий наказ командира військового формування про направлення до району ведення воєнних дій для виконання бойових завдань.

Командир має не більш ніж за три дні направити такий наказ в електронному або паперовому вигляді до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. А моментом набуття статусу УБД вважатимуть момент створення особової електронної картки учасника бойових дій.

Зазначається, що на базі обох законопроектів підготують спільний проект закону до другого читання

Нагадаємо, у серпні міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що в Україні близько мільйона людей є учасниками бойових дій.