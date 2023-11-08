Закупівлю цивільних дронів для ЗСУ спростять. Фото:

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Процедуру закупівлі цивільних дронів для потреб української армії планує Міноборони.

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Оборонне відомство підготувало постанову, яка дозволить державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. БПЛА DJI та Autel, FPV-коптери зможуть купувати без жодних додаткових регуляцій. Про це Міністерство оборони України 8 листопада повідомило у Facebook.

Зазначається, що МО та військові частини нарешті зможуть купувати «цивільні дрони», які класифікуються як дрони тактичного рівня.

Відповідний документ з постановою передаємо до Кабінет міністрів України для затвердження та підписання. Очікуємо на швидке прийняття та впровадження постанови, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у жовтні Міністерство оборони повідомляло, що засоби радіоелектронної боротьби швидше потраплятимуть у війська, оскільки їхній допуск до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик.