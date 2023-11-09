Єврокомісія рекомендує: що далі зі вступом України в ЄС

https://racurs.ua/ua/n189152-ievrokomisiya-rekomenduie-scho-dali-zi-vstupom-ukrayiny-v-ies.html

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Європейська комісія заявила 8 листопада, що Україна та Молдова повинні почати процес набуття членства в ЄС, але повинні зробити більше, щоб прискорити свої реформи в ключових сферах. Наступним кроком для лідерів ЄС є підтримка плану Комісії на саміті в Брюсселі в грудні.

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Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, водночас умовою є продовження виконувати незавершені рекомендації надалі (ставлення до меншин, боротьбу з корупцією та відбирання влади від олігархів) Єврокомісія рекомендує ухвалити рамки перемовин тоді, коли Україна здійснить поточні реформи, про які прозвітують у березні 2024 року.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн похвалила Україну за прогрес у реформах під час війни. За її словами, головний прогрес — у реформах КСУ, сфері правосуддя, антикорупційних процесах, боротьбі з відмиванням грошей, обмеженні впливу олігархів, новому законі про медіа, прогресі щодо нацменшин.

Але для ухвалення переговорної рамки (фактично — плану переговорів) Україні ще треба підтягнутися у чотирьох питаннях, йдеться у звіті Єврокомісії: щодо Національного антикорбюро (НАБУ), Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК), закону про лобізм та становища нацменшин.

Ще більше рекомендацій для України Єврокомісія опублікувала у дуже детальному 150-сторінковому звіті.

В антикорупційній галузі це — забезпечення незалежності Спеціалізованої антикорпрокуратури (САП), скасування «правок Лозового» у кримінальному процесі, зазначає ЦПК. У судовій — завершення відбору до КСУ, усунення корупційних ризиків у Верховному Суді, аудит та модернізація у судовій системі, звертає увагу голова DeJure Михайло Жернаков.

На основі рекомендації Єврокомісії вже 14−15 грудня Єврорада може ухвалити рішення щодо відкриття переговорів. Для цього потрібна згода всіх 27 країн-членів. Найбільшою перепоною виглядає наразі Угорщина. Прем'єр Віктор Орбан пообіцяв блокувати початок переговорів, якщо Україна не перегляне закон про мову.

Як це відбуватиметься

Вступ до ЄС країни-претендента відбувається у двох одночасних напрямках: виконання угоди про асоціацію та переговори.

Угоду про асоціацію Україна підписала з ЄС ще улітку 2014 року. Україна подала заявку на членство у перші дні великого вторгнення московитів — 28 лютого 2022 року. У червні 2022 року ЄС надав Україні статус кандидата. Київ тоді отримав сім рекомендацій як передумову для початку переговорів про вступ: реформа Конституційного суду, судова реформа, антикорупційна реформа, боротьба з відмиванням грошей та реформа правоохоронних органів, антиолігархічне законодавство, гармонізація законодавства про аудіовізуальні послуги та законодавство про національні меншини.

Сьогодні ЄК рекомендувала Раді ЄС розпочати офіційні переговори щодо вступу України.

Якщо у грудні не буде сюрпризів, а Орбана в ЄС вмовлять чи дадуть йому цукерку (частину заблокованих раніше дотацій), то почнеться переговорний процес вступу України до ЄС.

За понад сім десятиліть ЄС та його попередниця Європейська економічна співдружність розширювалися сім разів, перший раз у 1973 році, а востаннє - у 2013 році.

До 1990-х формальних критеріїв для членства не існувало. Їх визначили у 1993 році, коли ЄС отримав запит від 12 колишніх комуністичних країн Європи. Саме тоді ЄС почав вимагати від країни-кандидата впровадження acquis (надбання законів євроспільноти) у національне законодавство.

Що означають переговори

Країна-кандидат на вступ до ЄС має досягти домовленості з державами-членами ЄС щодо умов її вступу до ЄС. Він з 2020 року відбувається за шістьма кластерами, кожен із яких має певну кількість розділів для перемовин.

Процес асоціації передбачає повну гармонізацію національного законодавства із законодавством ЄС до дня фактичного членства в ЄС. Україні треба буде адаптувати законодавство до норм ЄС за 35 розділами. А от переговорний процес має справу з конкретними проблемами і завершується із завершенням переговорів про приєднання приблизно за два роки до членства в ЄС.

Формальний юридичний початок переговорів відбудеться на міжурядовій конференції. Там ЄС представить переговорні рамки. Це буде зробити складно, бо у випадку України є питання територіальної цілісності країни-кандидата.

Згодом почнеться скринінг законодавства України за кількома сферами. Треба визначити, де, чому і як національне законодавство має бути адаптоване до права ЄС.

Відбуватиметься процес «дотримання початкових критеріїв». На цьому етапі країна-кандидат має досягти певних показників, так званих «початкових критеріїв». Їх пропишуть не для всіх розділів переговорів, а лише для найпроблемніших.

Власне на самих переговорах Україна представить переговорну позицію щодо всіх розділів. Проєкт спільної резолюції ЄС готується Єврокомісією, але має бути затвердженим Радою ЄС.

Згодом відбувається закриття переговорів за кожним із розділів переговорів. Україна мусить довести високий ступінь гармонізації зі стандартами ЄС за відповідним розділом і достатню імплементацію стандартів ЄС.

Завершення переговорів відбудеться, коли ми та Євросоюз досягнемо згоди за всіма розділами переговорів. Тоді узгоджується точна дата вступу та обговорюються фінансові умови. Між закінченням переговорів і завершенням цих процедур може минути 1−2 роки.

Після завершення переговорів готується проєкт договору про вступ. Його треба схвалити одноголосно Радою ЄС та Європарламентом і ратифікувати в Україні та у всіх державах ЄС. І тільки тоді відбудеться приєднання України до ЄС.