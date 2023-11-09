Загибель помічника Залужного - суд не обрав запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати

https://racurs.ua/ua/n189171-zagybel-pomichnyka-zalujnogo-sud-ne-obrav-zapobijnyy-zahid-oficeru-yakyy-podaruvav-granaty.html

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Суд не обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову.

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Про це повідомила 9 листопада кореспондентка Суспільного із зали суду.

Підозрюваний не коментував питання про те, звідки у нього гранати. За словами його адвоката, офіцер нічого не коментуватиме, доки триває слідство. Статус підозрюваного залишається чинним, правоохоронці можуть повторно подати клопотання про запобіжний захід для нього.

Прокуратура наполягала сьогодні на домашньому арешті для фігуранта. За інформацією кількох медіа, підозрюваний — полковник Тімченко.

Офіційно ім’я підозрюваного ще не називалося. Напередодні він отримав підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

У ДБР вважають нещасний випадок основною версією загибелі Частякова.