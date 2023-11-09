Фоторепортери могли заздалегідь знати про атаку ХАМАС на південь Ізраїлю

https://racurs.ua/ua/n189172-fotoreportery-mogly-zazdalegid-znaty-pro-ataku-hamas-na-pivden-izrayilu.html

Ракурс

Фоторепортери могли заздалегідь знати про атаку ХАМАС на південь Ізраїлю.

.

Такий висновок міститься в доповіді НКО Honest Reporting, яка «відстежує упередженість ЗМІ щодо Ізраїлю». Там звернули увагу на те, що фоторепортери, які співпрацюють із провідними світовими ЗМІ, вкрай швидко опинилися у центрі подій 7 жовтня.

Наприклад, фотограф Алі Махмуд зняв пікап бойовиків з німкенею Шані Люк за кілька годин після початку атаки (згодом стало відомо, що її закатували до смерті).

Знімки фотографа Хасана Еслайя поширили AP та CNN. Їхній автор підтримує тісні зв’язки з ХАМАС і позував з лідером терористів Ях'єю Сінваром.

7 жовтня Еслайя зробив фото з ізраїльським танком, що горить, без прес-жилета або шолома.

Агентство Reuters опублікувало 7 жовтня фото, як натовп лінчувальників катує водія ізраїльського танка.

Honest Reporting ставить питання, чи отримали автори подібних знімків плату від західних ЗМІ і як змогли опинитися на місці так швидко.

Доповідь викликала шквал обурення в Ізраїлі. Біньямін Нетаньягу заявив, що «ці журналісти стали співучасниками злочинів проти людяності та порушили професійну етику». У відповідь на запит BILD у Reuters категорично відкинули, що знали про напад наперед.