Нардепу Ніколаєнку скоїв смертельне ДТП. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n189173-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-nardepu-nikolaienku-yakyy-skoyiv-smertelnu-dtp.html

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Народному депутату з «Батьківщини» Андрію Ніколаєнку, який на смерть збив 18-річну дівчину, обрали запобіжний захід.

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У четвер, 9 листопада, Печерський районний суд Києва відправив парламентаря під цілодобовий домашній арешт. Під домашнім арештом з електронним браслетом він буде до 4 січня. Про це повідомляють «Суспільне» та УНН.

Сам народний депутат заявив, що не погоджується із запобіжним заходом і планує подавати апеляцію. Парламентар переконує, що не створює небезпеки для суспільства, тому хотів би працювати у Верховній Раді. Долучитися до парламентської робити зараз він планує дистанційно.

Я не створюю суспільної небезпеки. Краще б у мене слідчі забрали водійське посвідчення, а не позбавили можливості працювати у Верховній Раді, — заявив Ніколаєнко.

Нагадаємо, 3 листопада близько 10.00 на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Київської області народний депутат Андрій Ніколаєнко наїхав на 18-річну дівчину, яка переходила дорогу. Вона загинула на місці від отриманих травм.

Депутат переконував, що він був тверезий і не порушував правил дорожнього руху. Парламентар пообіцяв сприяти розслідуванню і пройти всі експертизи.

Джерела: «Суспільне», УНН