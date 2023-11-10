Літаки F-16, фото: PICRYL

https://racurs.ua/ua/n189194-ukrayinski-piloty-vje-pochaly-praktychni-navchannya-na-f-16-ignat.html

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Українські пілоти почали проходити практичне навчання на винищувачах F-16 уже в повітрі.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Ігната, навчання українських пілотів на цих літаках «просувається згідно з планом», при цьому деталі з цього приводу наразі не висвітлюють.

Процес пішов — і це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання. Але те, що пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі безпосередньо, — зазначив він.

Ігнат уточнив, що польоти в небі на F-16 поки що проходять не всі українські пілоти, які навчаються експлуатації винищувачів.

Не всі, звісно. Деякі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде за планом, — зазначив він.

Джерело: «РБК-Україна»