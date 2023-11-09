Стала відома версія F-16, яку Нідерланди надали для тренувань українських пілотів у Румунії

https://racurs.ua/ua/n189153-stala-vidoma-versiya-f-16-yaku-niderlandy-nadaly-dlya-trenuvan-ukrayinskyh-pilotiv-u-rumuniyi.html

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Нідерланди надали для тренувань українських пілотів у Румунії версію винищувачів F-16 Block 20 MLU.

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Про це повідомило румунське видання Valahia News.

Напередодні румунські журналісти показали номери нідерландських винищувачів F-16, які прибули до країни для навчання українців. Всього вони зафіксували на авіабазі «Лейтенант авіації Георге Мочорніце» п’ять літаків.

Версія Block 20 MLU є еквівалентом Block 50/52. Модернізаційні роботи проводились на літаках F-16A/B з метою покращення їх характеристик.

Всі п’ять винищувачів відносно нові: роки їхнього випуску — з 1986-го по 1991-й.

На літаках зафарбували знаки Повітряних сил Нідерландів та залишили лише номери. Саме ці F-16 у майбутньому передадуть Повітряним силам ЗСУ.

F-16 у версії Block 20 MLU — це модифікація, яка дуже схожа на Block 50/52. Він може виявляти цілі за 150 км, у той час, коли для противника літак залишається малопомітним.