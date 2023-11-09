Стала відома версія F-16, яку Нідерланди надали для тренувань українських пілотів у Румунії

Стала відома версія F-16, яку Нідерланди надали для тренувань українських пілотів у Румуніїhttps://racurs.ua/ua/n189153-stala-vidoma-versiya-f-16-yaku-niderlandy-nadaly-dlya-trenuvan-ukrayinskyh-pilotiv-u-rumuniyi.htmlРакурс
Нідерланди надали для тренувань українських пілотів у Румунії версію винищувачів F-16 Block 20 MLU.
Про це повідомило румунське видання Valahia News.
Напередодні румунські журналісти показали номери нідерландських винищувачів F-16, які прибули до країни для навчання українців. Всього вони зафіксували на авіабазі «Лейтенант авіації Георге Мочорніце» п’ять літаків.
Версія Block 20 MLU є еквівалентом Block 50/52. Модернізаційні роботи проводились на літаках F-16A/B з метою покращення їх характеристик.
Всі п’ять винищувачів відносно нові: роки їхнього випуску — з 1986-го по 1991-й.
На літаках зафарбували знаки Повітряних сил Нідерландів та залишили лише номери. Саме ці F-16 у майбутньому передадуть Повітряним силам ЗСУ.
F-16 у версії Block 20 MLU — це модифікація, яка дуже схожа на Block 50/52. Він може виявляти цілі за 150 км, у той час, коли для противника літак залишається малопомітним.
Початок підготовки європейських винищувачів F-16 та їх передача Україні, ознаменується збільшенням можливостей бойового компонента наших повітряних сил. Попри спроби часткової модернізації парку радянських винищувачів для використання західного озброєння, їх можливості все одно залишаються обмеженими через відсутність повноцінної інтеграції з системами літака.
Винищувач F-16 зможе виправити цю ситуацію, і продемонструвати себе як багатоцільову та багатофункціональну платформу.