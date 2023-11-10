Посольству рф у Берліні щодня нагадуватимуть про масові убивства в Україні

https://racurs.ua/ua/n189204-posolstvu-rf-u-berlini-schodnya-nagaduvatymut-pro-masovi-ubyvstva-v-ukrayini-foto.html

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Німецьке видання BILD (3 млн щоденного тиражу) встановило плакат про масові вбивства біля посольства росії у Берліні.

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У рамках кампанії «BILD залишається BILD» на центральному берлінському бульварі Унтер-ден-Лінден навпроти посольства рф зупинилася вантажівка з плакатом «Поки вбивства тривають, ми повідомлятимемо про це».

На банері зображено володимира путіна, який підносить палець до рота, закликаючи мовчати. Раніше аналогічний плакат про фінансування тероризму BILD розмістив біля посольства Ірану.