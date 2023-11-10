Ракурсhttps://racurs.ua/
Посольству рф у Берліні щодня нагадуватимуть про масові убивства в Україні
Посольству рф у Берліні щодня нагадуватимуть про масові убивства в Україні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189204-posolstvu-rf-u-berlini-schodnya-nagaduvatymut-pro-masovi-ubyvstva-v-ukrayini-foto.htmlРакурс
Німецьке видання BILD (3 млн щоденного тиражу) встановило плакат про масові вбивства біля посольства росії у Берліні.
.
У рамках кампанії «BILD залишається BILD» на центральному берлінському бульварі Унтер-ден-Лінден навпроти посольства рф зупинилася вантажівка з плакатом «Поки вбивства тривають, ми повідомлятимемо про це».
На банері зображено володимира путіна, який підносить палець до рота, закликаючи мовчати. Раніше аналогічний плакат про фінансування тероризму BILD розмістив біля посольства Ірану.
Війна в Україні продовжується і вимагає нашої уваги, — написав голова групи BILD Клаудіус Зенст. — Нам дуже важливо показати винних у вбивстві сотень безневинних мирних жителів. Ця кампанія є одночасно заявою і обіцянкою всім: ми завжди будемо повідомляти [про події] і чітко виявляти, хто несе відповідальність.
Загрузка...