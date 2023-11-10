На Ставці погодили посилення захисту Херсона

https://racurs.ua/ua/n189206-na-stavci-pogodyly-posylennya-zahystu-hersona.html

Ракурс

Президент України та верховний головнокомандувач Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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Обговорили посилення протиповітряної оборони, РЕБ та розвідки на Херсонщині, стратегію деокупації українських територій та воєнний бюджет на наступний рік.

Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій. Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки. Звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини, — прозвітував про сьогоднішню Ставку глава держави.

Нагадаємо, Херсон щодня обстрілюється російськими виродками з дня деокупації у листопаді 2022 року.

За минулу добу на Херсонщині ворог здійснив 97 обстрілів — поцілив у житлові квартали, церкву та магазин у Бериславському районі; дошкільний навчальний заклад, церкву та гаражний кооператив у Херсоні. Загинули дві людини, ще п’ять — поранені.