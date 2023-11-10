Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару ЗСУ по окупованому Скадовську показали на відео

Наслідки удару ЗСУ по окупованому Скадовську показали на відео

10 лис 2023, 17:17
999

у мережі опублікували відео з місця прильоту по розташуванню московитів в окупованому Скадовську 9 листопада.


.

Окупант знімає відео з наслідками атаки ЗСУ по розташуванню військового слідчого управління СК рф. За інформацією російського видання ASTRA, внаслідок обстрілу було ліквідовано 10 окупантів, 11 поранено. Як завжди — «потєрь нєт», а на відео буцімто «мирні» люди.

Увага, відео 18+

Російські виродки вчора підтверджували наявність загиблих, але не уточнювали їхню кількість.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів