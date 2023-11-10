Наслідки удару ЗСУ по окупованому Скадовську показали на відео

https://racurs.ua/ua/n189208-naslidky-udaru-zsu-po-okupovanomu-skadovsku-pokazaly-na-video.html

Ракурс

у мережі опублікували відео з місця прильоту по розташуванню московитів в окупованому Скадовську 9 листопада.

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Окупант знімає відео з наслідками атаки ЗСУ по розташуванню військового слідчого управління СК рф. За інформацією російського видання ASTRA, внаслідок обстрілу було ліквідовано 10 окупантів, 11 поранено. Як завжди — «потєрь нєт», а на відео буцімто «мирні» люди.

Увага, відео 18+

Російські виродки вчора підтверджували наявність загиблих, але не уточнювали їхню кількість.