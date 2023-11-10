Як отримати посвідчення водія без навчання в автошколі, пояснив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n189211-yak-otrymaty-posvidchennya-vodiya-bez-navchannya-v-avtoshkoli-poyasnyv-kabmin.html

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Кабінет міністрів України затвердив порядок, за яким українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

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Майбутні водії матимуть вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію.

Такі зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які ми розпочали влітку цього року, — написав у своїх соцмережах міністр Ігор Клименко.

Аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. А з часом така послуга буде доступна і через ЦНАП.

Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту «Автошколи для осіб з інвалідністю», який реалізується, у тому числі для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим.

Важливо: зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення.