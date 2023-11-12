Через великі втрати техніки рф все частіше використовує піхоту у боях. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189255-cherez-velyki-vtraty-tehniky-rf-vse-chastishe-vykorystovuie-pihotu-u-boyah-isw.html

Ракурс

Армія рф все частіше опирається на піхоту під час штурмів через великі втрати техніки.

.

Один із так званих російських воєнкорів нещодавно заявив, що російська практика проведення тактичних штурмів з метою штурму українських укріплень у лісових масивах Донбасу не призведе до більш широкого оперативного прориву будь-де на фронті. У Москви зараз немає можливості підготувати достатню кількість російського персоналу для інтенсивного фронтового наступу, необхідного для значного просування в Україні. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

А інший блогер стверджував, що армія рф ось-ось переживе «справжній ренесанс піхотного бою», оскільки поблизу лінії фронту стає менше танків, БМП та БТР. Перший «воєнкор» відповів на коментар про «відродження піхоти» та наголосив, що така інформація негативно відображає російські втрати техніки на полі бою.

Telegram-канал, пов’язаний із російським спецназом, також скаржиться, що залежність від штурмів під керівництвом піхоти завдає шкоди всім підрозділам спецназу, які воюють в Україні. Бо спецпризначенці не призначені до боїв, які проводить мотострілкові війська.

Російські сили все більше покладаються на такі фронтові атаки під керівництвом піхоти, ймовірно, щоб компенсувати брак належно підготовленого персоналу та через масові втрати техніки, — зазначають в ISW.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за місяць штурмів Авдіївки загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тис. людей. ЗСУ знищили 100 ворожих танків, 250 бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25.