У ДПСУ заявили про складну ситуацію на кордоні з Польщею. Фото:

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Черги на кордоні з Польщею лише ростуть після початку страйку польських перевізників лише ростуть.

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Зараз залишається лише один напрямок, де автівки більш-менш інтенсивно рухаються, — це на виїзд з України до Польщі по пункту пропуску «Краківець». Станом на ранок 12 листопада на кордоні стоять 2 тис. 500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону.

Загалом ця блокада шкодить і Україні, і Польщі. Але ми бачимо, що з 6 числа такі дії польські перевізники продовжують, — зазначив він.

Ці машини не можуть вчасно перетнути кордон, бо цьому заважають польські перевізники, які блокують під’їзні шляхи. Більшість цих машин, які очікують в черзі на території Польщі в напрямку України, знаходяться на напрямку пункту пропуску «Ягодин».

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту на польсько-українському кордоні — повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на ПП «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне».

Через цю блокаду потік вантажівок через кордон скоротився у 2−3 рази. Вже 9 листопада стало відомо, що через страйк польських перевізників на кордоні України та Польщі призвів до блокування понад 20 тис. машин з обох сторін.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску, повідомили в міністерстві.