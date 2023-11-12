У Мелітополі Рух опору підірвав штаб окупантів — загинули російські офіцери

Внаслідок вибуху в штабі окупантів у Мелітополі знищено офіцерів рф, інфографіка: ГУР

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У тимчасово окупованому Мелітополі вчора, 11 листопада, пролунав потужний вибух у штабі російських окупантів, який рашисти обладнали у захопленому ними приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова.

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Цей вибух став результатом акту помсти, влаштованого представниками місцевого Руху опору. Про це, сьогодні, 12 листопада, повідомляє прес-служба ГУР Міноборони України.

Зазначається, що атаку було здійснено, коли у приміщенні відбувалося засідання окупантів ― офіцерів фсб та росгвардії.

За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги — від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма», — зазначають у ГУР. — Обидва об'єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.

Зазначається, що внаслідок вибуху у штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.

Після удару у Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв, — розповіли у ГУР. — Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.

Варто додати, що вчора у російській «адміністрації» міста заявили, що вибух у місті нібито був побутовим інцидентом — мовляв, спалахнуло газобалонне обладнання одного з автомобілів.