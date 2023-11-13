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Ракурс
Етна прокинувся - фонтан лави піднявся на 4,5 км над рівнем моря

Етна прокинувся — фонтан лави піднявся на 4,5 км над рівнем моря (ВІДЕО)

13 лис 2023, 09:43
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В Італії на острові Сицилія розпочалося виверження вулкана Етна — найактивнішого вулкана Європи.


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Фонтан лави піднявся на висоту близько 4,5 км над рівнем моря, попіл осідає і на передгірному селі на північ від вулкана.

Нинішня фаза виверження обмежена вершиною Етни та не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

Під час активного виверження Етни у серпні аеропорт довелося закрити та обмежити рух дорогами.

Етна є найвищим та найактивнішим вулканом Європи. Він розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд із містами Мессіна й Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням.

Згідно з різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави.

Джерело: Ракурс


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