Центр нацспротиву не зафіксував рух армії рф після скасування повідомлення про передислокацію

В Україні не зафіксовано рух російських військ після скасування повідомлення про передислокацію.

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У Центрі національного спротиву (ЦНС) назвали інформаційною операцією інформацію від Міноборони рф, яку тут же скасували. Його мета, за даними ЦНС, — відвернути увагу українських військових.

Наразі, за місцевою інформацією, відповідних переміщень ворожих військ не зафіксовано. Таким чином, ми можемо констатувати, що зараз відбувається інформаційна операція проти України, — йдеться у повідомленні ЦНС.

Російські інформагентства 13 листопада спочатку повідомили про нібито відступ на схід від Дніпра, а потім опублікували спростування інформації про перегрупування російських військ.

У Міноборони росії заявили, що командування угруповання «Днепр» прийняло рішення перегрупуватися і зайняти «вигідніші позиції» на схід від Дніпра. Зазвичай такі евфемізми означали відступ.

Раніше українські війська зайняли кілька плацдармів на лівому березі Дніпра. Група «Днепр» діяла на лівому березі Дніпра на півдні України. На початку листопада ЗСУ атакували її командний пункт.