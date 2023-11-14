Страйк на кордоні - переговори з польськими перевізниками провалилися

https://racurs.ua/ua/n189340-strayk-na-kordoni-peregovory-z-polskymy-pereviznykamy-provalylysya.html

Ракурс

Польські перевізники продовжують блокувати три основні напрямки кордону. Про це 14 листопада повідомили у Держприкордонслужбі

.

Перемовини із Польщею поки що ні до чого не призвели. Польські перевізники продовжують блокувати три основні напрямки, — сказав в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, йдеться про пункти пропуску «Ягодин», «Краківець» та «Рава-Руська». Поблизу «Шегині» також спостерігається скупчення вантажівок.

Фактично у напрямку виходу з України вони пропускають за годину одну або кілька вантажівок. Звісно, є черги, як це було і в попередні дні. Найбільше на кордоні в напрямку пункту пропуску «Ягодин». Це близько 1,3 тис. вантажівок, а також по 500 вантажних автомобілів у напрямках ПП «Краківець» і «Рава-Руська», — зауважив Демченко.

У понеділок, 13 листопада, Україна і Польща провели переговори на кордоні, однак результату немає.

Ключова вимога — люди, які протестують, хочуть повернути дозволи між Україною й Польщею для вантажних перевезень. Перед початком повномасштабного вторгнення співвідношення між українськими і польськими перевізниками було 60 на 40, а зараз — 90−95% їздять українці.

Проте, їздити в регіони Харкова, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва поляки, звісно, не хочуть. Також для польських перевізників війна не є вагомим аргументом, розповів заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.