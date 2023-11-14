Уряд погодив два євроінтеграційних законопроекти — про збільшення штату НАБУ та повноважень НАЗК

https://racurs.ua/ua/n189348-uryad-pogodyv-dva-ievrointegraciynyh-zakonoproekty-pro-zbilshennya-shtatu-nabu-ta-povnovajen-nazk.html

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Кабмін погодив два важливі законопроєкти, ухвалення яких прописане у вимогах Єврокомісії для початку переговорів про вступ до ЄС.

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Про це 14 листопада у Фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Йдеться про законопроекти про розширення штату НАБУ і повноважень НАЗК.

Перший пропонує збільшити граничну штатну чисельність бюро з 700 до 1 000 співробітників, а керівного складу — з 500 до 750. Це має відбуватися поетапно і за конкурсом.

Другий проєкт дозволяє НАЗК повторно перевіряти активи і майно чиновників, яке ті придбали до призначення на держпосаду.

Необхідність таких законів прописана у вимогах Єврокомісії для початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. Тепер уряд має подати їх до парламенту, а нардепи — ухвалити.

Єврокомісія на початку листопада рекомендувала Україні ухвалити зміни у законах про НАБУ та НАЗК, а також закон про лобізм і нацменшини. Після успішного виконання цих пунктів, а також схвального рішення Ради ЄС 14−15 грудня Євросоюз у березні 2024 року розпочне переговори з Україною про вступ.