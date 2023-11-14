Єрмак заявив про захоплення Україною плацдарму на лівобережжі Херсонщини

https://racurs.ua/ua/n189349-iermak-zayavyv-pro-zahoplennya-ukrayinou-placdarmu-na-livoberejji-hersonschyny.html

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента заявив у США про захоплення Силами оборони України плацдарму на лівобережжі Херсонщини.

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Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває, — заявив очільник ОП.

Це перша заява української посадової особи про операцію на лівому березі Дніпра.

Попри все Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває — сказав Єрмак під час виступу в США у Hudson Institute.

Водночас, морпіхам на плацдармі не так просто, як може здаватися, пише Deep State.

Сьогодні вже місяць від старту операції, але продовжуємо зазнавати втрат, зачепившись за Кринки без можливості розширити цю «Омаха-біч». Без подальшого розширення — плацдарм просто зітруть разом із хлопцями. Щобільше, ворог вже стягнув підкріплення. Також, перевіряється інформація про прибуття на Херсонщину 104-ї дшд, яка була переформатована з 31-ї одшбр, повідомив 14 листопада цей ресурс.

Єрмак також сьогодні повідомив у США, що українська армія відвоювала вже приблизно 50% раніше окупованих росією територій, повідомив керівник ОПУ Єрмак. Він зазначив, що сьогодні чисельність армії рф втричі більша, ніж на початку вторгнення, тому Україна потребує збереження міжнародної підтримки.