На лівобережжі Херсонщини низка сіл вже безлюдні, фото: «Гривна»

https://racurs.ua/ua/n189368-nyzka-sil-okupovanogo-livoberejjya-hersonschyny-zneludnily-vlada.html

Ракурс

На окупованій лівобережній частині Херсонщини низка населених пунктів через війну стали безлюдними.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Так, за словами українського мера Нової Каховки Володимира Коваленка, у селі Корсунка Новокаховської громади вже немає місцевих жителів, зараз там велика кількість розбитої російської техніки.

Корсунка вона пуста, після затоплення туди практично ніхто не повернувся, — наголосив Коваленко.

Спустошені села є і в окупованій Олешківській громаді.

Це село Підстепне, Кринки, Нечаєве. Не знаю, скільки людей насправді на сьогодні залишилося в Піщанівці. Немає з ким зв’язатися, людей немає, — розповіла начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

Загалом до Олешківської громади належать 13 населених пунктів. Наразі там проходить лінія розмежування між ЗСУ і російською армією. Населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до Дніпра, потерпають найбільше.

На початок повномасштабного вторгнення росії Олешківська територіальна громада налічувала майже 40 тис. населення, на зараз, по дуже умовних підрахунках, там залишилось не більше 9 тис. В самих Олешках з 20 тис. населення залишається близько 3 тис. По інших деяких населених пунктах жителів можна перерахувати на пальцях однієї або двох рук, — зазначила Гасаненко.

Джерело: «Радіо Свобода»