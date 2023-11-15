Двоє співробітників ДСНС загинули на Запоріжжі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n189369-dvoie-ryatuvalnykiv-zagynuly-cherez-povtornyy-rosiyskyy-udar-na-zaporijji.html

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Російські загарбники сьогодні, 15 листопада, вранці завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.

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Тоді прес-служба Запорізької ОВА повідомляла про одного загиблого чоловіка та сімох поранених людей серед яких — двоє жінок. Також повідомлялося, що вибуховою хвилею й уламками було пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, розташовані поруч з місцем нанесення ударів.

Згодом очільник МВС Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського обстрілу Запорізької області загинули двоє рятувальників.

Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули, — зазначив міністр. — Ще троє рятувальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних громадян.

Прес-служба ДСНС повідомила, що загиблі — Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля.