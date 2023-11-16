В російській Астрахані впали два під'їзди п'ятиповерхівки, підозрюють підмив фундаменту стоками

https://racurs.ua/ua/n189410-v-rosiyskiy-astrahani-vpaly-dva-pid-yizdy-p-yatypoverhivky-pidozruut-pidmyv-fundamentu-stokamy.html

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В Астрахані 16 листопада впали два під’їзди п’ятиповерхового будинку. Це сталося на Вокзальній площі міста.

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Впали третій та четвертий під’їзди п’ятиповерхового будинку. Під завалами можуть бути люди.

У будинку чотири під’їзди, 80 квартир. Проживало понад 200 людей. Проводиться евакуація, — розповіли росЗМІ в екстрених службах. У МНС повідомили, що було евакуйовано 213 осіб, у тому числі 37 дітей. Канала Mash, близький до московитських силовиків, стверджує, що люди евакуювалися до обвалення.

Попередня причина обвалення — підмив фундаменту стічними водами, пишуть Mash та «Підйом». Місцеві мешканці повідомили телеграм-каналм, що сьогодні в одній із квартир прорвало батарею.

Перед обвалом надійшла інформація про появу тріщини у будівлі. Влада Астраханської області виключила версію з вибухом газу, повідомив віце-губернатор регіону Олег Князєв.