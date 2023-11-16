путіна чекає новий ордер на арешт за намір спричинити голод в Україні

https://racurs.ua/ua/n189420-putina-chekaie-novyy-order-na-aresht-za-namir-sprychynyty-golod-v-ukrayini.html

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володимир путін, кремлівський диктатор, заздалегідь спланував голод в Україні, за це йому може загрожувати нова справа про воєнний злочин.

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Дані Global Rights Compliance, свідчать про те, що росія активно готувалася вкрасти запаси зерна та заморити українське населення голодом упродовж кількох місяців ще перед повномасштабним вторгненням, для цього вони навіть почали закуповувати транспорт ще у 2021 році.

У доповіді організації сказано, що коли російські танки перетнули кордон 24 лютого 2022 року, вони навмисно насамперед націлилися на багаті зерном райони та інфраструктуру виробництва продуктів.

Голодування цивільних в Україні — один із заборонених методів ведення війни, нагадує The Independent

Організація юристів-міжнародників Global Rights Compliance виявила, що росіяни почали закупівлю вантажівок для перевезення зерна та трьох нових балкерів ще в грудні 2021 року. Це свідчить про завчасні плани щодо розкрадання українських продовольчих ресурсів «у безпрецедентних масштабах».

Міжнародні слідчі збирають для МКС докази щодо спроб росіян спричинити голод в Україні під час війни.

Ці докази дозволять Міжнародному кримінальному суду розпочати перше судове переслідування такого роду, а надалі — висунути звинувачення путіну.

У вересні 2023 року один з правників, Юсуф Хан, заявив, що використання продовольства як зброї відбувалося в три етапи.

Перша фаза — облога українських міст, припинення постачання продовольства, блокування коридорів гуманітарної допомоги.

Сюди віднесли загибель 20 цивільних у Чернігові 16 березня торік внаслідок атаки біля супермаркету. Правозахисники також зосереджені на облозі Маріуполя.

Другий етап — знищення запасів їжі та води, а також енергетичної інфраструктури.

Такі міста, як Миколаїв на півдні, залишилися без питної води на початку вторгнення, адже окупанти захопили насосну станцію.

Третій елемент — спроби росії запобігти й обмежити експорт українського продовольства.