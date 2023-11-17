Вибух на заводі з виробництва радіаторів у Волгограді. Фото: росЗМІ

https://racurs.ua/ua/n189428-vybuh-na-zavodi-z-vyrobnyctva-radiatoriv-stavsya-u-rosiyskomu-volgogradi-foto.html

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Вибухи прогриміли у російському Волгограді. Це сталося двічі за добу, 16 листопада.

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Вчора ввечері вибух стався на заводі з виробництва радіаторів «Форте Пром ГмбХ». За офіційною версією, на підприємстві спалахнуло скупчення алюмінієвого пилу в одному з приміщень підприємства. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що площа горіння становила близько 20 кв. м. Постраждали двоє чоловіків 29 та 32 років. Їх госпіталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Як відомо, вчора 16 листопада в росії горіла військова частина біля селища Котлубань Волгоградської області. Очевидці повідомляли про вибухи, які пролунали перед пожежею.

Нагадаємо, 14 листопада гриміли вибухи у підмосковній Коломні у районі «КБ Машинобудування», яке займається виробництвом балістичних ракет «Кинджал» та «Іскандер».