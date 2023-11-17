Страйк польських перевізників - фури поїхали на словацький та угорський кордони

Уранці українська митниця зафіксувала збільшення черги вантажівок на кордоні зі Словаччиною через фури з польського напрямку. Вантажівки продовжують прибувати з польського кордону, через що черга збільшується.

16 листопада на пункті пропуску «Ужгород» на словацькому кордоні було 900 машин. Черга потроху рухалася — митники оформляли 250 машин за добу.

На кордон зі Словаччиною фури поїхали з польських заблокованих переходів.

На польському кордоні водії стоять по два тижні в чергах, на словацькому кордоні вони можуть проїхати за 3−4 дні, через що їдуть на пункт пропуску «Ужгород».

Закарпатські митники скеровують водіїв на угорський пункт пропуску «Тиса», де більші потужності митниці. На Закарпатській митниці припускають, що до блокади поляків можуть приєднатися словаки й угорці.

Раніше Єврокомісія заявила, що одна з ключових вимог протестувальників — повернення дозволів для українських перевізників — не є юридично можливою. Адже це несумісне з Угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС, з якою погодилися усі країни-члени ЄС. Тим часом польські перевізники погрожують блокадою четвертого пункту: «Медика — Шегині». Вони кажуть, не задоволені швидкістю" переговорів польського та українського урядів.

У четвер, 16 листопада, словацькі перевізники заблокували головний пункт пропуску на кордоні з Україною.

Акція тривала годину. Як повідомляє словацьке видання Aktuality, це була «попереджувальна акція на підтримку польських колег, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських фур».

Словацькі перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію Єврокомісії упродовж семи днів. У разі її відсутності вони погрожують повністю перекрити цей пункт пропуску для українських автомобілів.