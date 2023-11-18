Пасажирський авіалайнер вперше в історії приземлився в Антарктиді. Фото: Sky News

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Пасажирський авіалайнер Boeing 787 вперше в історії авіації приземлився в Антарктиді.

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Значуща для авіаторів та науковців подія сталася 15 листопада — того дня багатотонний літак сів на аеродромі дослідницької станції «Тролл» — це смуга з блакитного льоду завдовжки 3 км та шириною 60 м. Щороку туди прилітає до 10 літаків різного розміру, але вперше це здійснив літак, який здатний перевозити до 300 пасажирів. Про це повідомив телеканал Sky News.

На борту «Боїнга» було 45 пасажирів — це команда дослідників і співробітників Норвезького полярного інституту. Також повітряна машина переправила в Антарктиду дослідницьке обладнання на 12 т.

В авіакомпанії, яка здійснила цей рейс, назвали подію «новаторською віхою в історії авіації». Однак комерційні рейси в Антарктиду не планують здійснювати.

А директор Норвезького полярного інституту Камілла Брекке зазначила, що посадка такої великого літака відкриває абсолютно нові можливості для логістики станції полярників.

Нагадаємо, співробітники Університету Тасманії Вільяма Хоббса, який займається вивченням антарктичного морського льоду, заявили, що площа морського крижаного покриву навколо Антарктиди на кінець лютого 2023 року скоротилася до 1,79 млн кв. км. Це мінімальне значення за 44 роки супутникових спостережень.

Джерело: Sky News