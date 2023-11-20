Правила мобілізації в Україні змінять. Фото:

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Законопроект про зміни до мобілізації, військового обліку та проходження військової служби готують у Верховній Раді.

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Над документом працюють представники всіх депутатських фракцій парламенту. Йдеться не лише про право на демобілізацію з лав ЗСУ, але й нові обов’язки для військовозобов’язаних. Про це народні депутати Олексій Гончаренко та Мар’яна Безугла повідомили в соцмережах.

За інформацією Безуглої, в Раді планують усунути можливості уникнення від призову шляхом здобуття другої вищої освіти. На військовий облік хочуть поставити чоловіків, які мають судимість. Пропонується скасувати заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання при укладанні трудового договору.

Законотворці хочуть також розширити перелік осіб, які беруться на військовий облік та зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або яка потребує постійного догляду.

Гончаренко зазначив, що автори закону пропонують надати право на демобілізацію військовослужбовцям з інвалідністю I та II групи та тим, хто повернувся з полону. Демобілізації підлягатимуть і військові, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд за ними.

Нардеп наголосив, що наполягатиме на демобілізації бійців після 18 місяців служби.

Нагадаємо, британське видання BBC повідомляло, що майже 20 тис. чоловіків втекли з України від початку повномасштабної війни й уникли призову до Збройних сил України. Ухилянти нелегально перетинали кордон з сусідніми з Україною Румунією, Молдовою, Польщею, Угорщиною та Словаччиною.