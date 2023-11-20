Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Глава Пентагону Остін зустрівся з Зеленським

Глава Пентагону зустрівся із Зеленським у Києві

20 лис 2023, 15:50
999

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським 20 листопада.


.

Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби, — написав міністр оборони США після зустрічі.

Раніше в Офісі президента писали, що голова Пентагону прибув до Києва, щоб зустрітися з керівництвом України.

Я щойно приїхав до Києва, щоби зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення — Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії росії як зараз, так і у майбутньому, — заявив міністр оборони США.

Дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між США та Україною, включно із забезпеченням ЗСУ бойовим потенціалом, необхідним як для зимового періоду, так і для захисту України від майбутніх російських загроз", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наразі Конгрес США не ухвалив рішення про військову та фінансову допомогу Україні на 2024 рік. У листопаді Пентагон заявляв, що вичерпав на 95% можливості допомоги Україні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів