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Глава Пентагону Остін зустрівся з Зеленським
Глава Пентагону зустрівся із Зеленським у Києвіhttps://racurs.ua/ua/n189533-glava-pentagonu-zustrivsya-iz-zelenskym-u-kyievi.htmlРакурс
Глава Пентагону Ллойд Остін зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським 20 листопада.
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Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби, — написав міністр оборони США після зустрічі.
Раніше в Офісі президента писали, що голова Пентагону прибув до Києва, щоб зустрітися з керівництвом України.
Я щойно приїхав до Києва, щоби зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення — Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії росії як зараз, так і у майбутньому, — заявив міністр оборони США.
Дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між США та Україною, включно із забезпеченням ЗСУ бойовим потенціалом, необхідним як для зимового періоду, так і для захисту України від майбутніх російських загроз", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наразі Конгрес США не ухвалив рішення про військову та фінансову допомогу Україні на 2024 рік. У листопаді Пентагон заявляв, що вичерпав на 95% можливості допомоги Україні.
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