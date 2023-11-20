У ЄС відклали запуск системи платного в'їзду на територію спільноти

https://racurs.ua/ua/n189539-u-ies-vidklaly-zapusk-systemy-platnogo-v-yizdu-na-terytoriu-spilnoty.html

Ракурс

В’їзд до Європи поки що не стане платним: у ЄС відклали запуск системи оплати ETIAS до травня 2025 року.

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Forbes пише, що після запуску програми ETIAS знадобиться спеціальний дозвіл для в’їзду до 30 країн Шенгенської зони Європи. Дозвіл ETIAS — це дозвіл на в’їзд до ЄС для громадян країн, із якими діє безвізовий режим.

Він прив’язаний до закордонного паспорта людини та діє три роки або ж до спливання терміну дії паспорта. Якщо людина отримує новий закордонний паспорт, треба отримати й новий дозвіл.

ЕTIAS зобов’яже українців, що їздять до ЄС, раз на три роки реєструватися у спецсистемі й у більшості випадків — сплачувати збір за це.

Історія ЕTIAS

Система в’їзду-виїзду буде автоматизованою для громадян Великої Британії та інших близько 60 країн, які не входять до ЄС, з безвізовим в’їздом. До них належить і Україна.

Ключовий момент — перед поїздкою до ЄС тепер громадяни з «безвізових» країн мають отримати спеціальний дозвіл на в’їзд, надіславши попередньо заявку, а також заплативши 7 євро. Після схвалення електронний дозвіл на поїздку буде пов’язаний із паспортом людини, термін дії — три роки.

Також мандрівники самостійно скануватимуть свої паспорти під час перетину зовнішнього кордону ЄС.

Нововведення не поширюватиметься на законних резидентів або які мають довгострокові візи.

Система зареєструє ім’я мандрівника, відсканує обличчя та зробить відбитки пальців, дату та місце в’їзду та виїзду.

Правила будуть застосовуватися при в’їзді до всіх країн ЄС, крім Кіпру та Ірландії, а також до чотирьох країн шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії.

Запуск ETIAS з технічних причин відкладався вже кілька разів. За останніми даними, частина опцій мала запрацювати з 2024 року, усі — 2025 року.