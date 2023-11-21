Умєров прокоментував можливість звільнення топ-генералів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n189569-umierov-prokomentuvav-mojlyvist-zvilnennya-top-generaliv.html

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Зміни командувачів української армії обговорюються, але кадрові рішення ще не ухвалені.

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У разі таких змін влада поінформує громадськість. Так міністр оборони України Рустем Умєров під час спільної прес-конференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом відповів на питання журналістів про можливість звільнення командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського.

Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі обговорюємо. У цьому плані маємо сказати, що рішення поки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито спілкуватимемося з вами, — зазначив очільник Міноборони.

За словами Умєрова, якщо й звільнення командувачів відбувається, то такі речі «відбуваються або з питань, які виникали раніше, або обговорюються для того, щоб ми досягли більшої ефективності».

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що звільнення командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка було зроблено за його поданням. Причини звільнення Хоренка він не став пояснювати.