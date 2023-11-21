Рада визнала результати навчання жителів ТОТ. Фото:

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Ракурс

Верховна Рада підтримала законопроект про визнання результатів навчання жителів тимчасово окупованих українських територій.

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За проект закону № 959 у вівторок, 21 листопада, проголосували 264 народні депутати. Документ передбачає, що українці, які проживають на ТОТ, зможуть пройти атестацію для визнання своїх освітніх результатів. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За словами парламентаря, цей законопроект також дає змогу визнавати до 75% освітніх кредитів Європейської кредитно трансферно-накопичувальної системи для здобуття вищої освіти та встановлює особливі умови атестації для деяких спеціальностей і рівнів освіти.

Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада ухвалила важливі для євроінтеграції законопроекти, що стосуються антикорупційної сфери. Парламент дозволив НАЗК можливість перевіряти майно, набуте до публічної служби, ухвалив законопроект щодо незалежності САП та підтримав проект закону, який передбачає збільшення чисельності співробітників НАБУ.