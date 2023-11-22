Україну вперше обрали до Комітету ЮНЕСКО. Фото:

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Україна вперше було обрано до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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За це проголосували у вівторок, 22 листопада, на 24-й сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що Україна влітку минулого року подала свою кандидатуру до цього комітету на період 2023−2027 років. А в 1988 році Київ ратифікував Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 1972 року. На цьому документі базується статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявив, що обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі у реалізації Конвенції, зокрема, приймати рішення щодо використання Фонду всесвітньої спадщини та включення об'єктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада закликала Організацію Об'єднаних позбавити російську федерацію членства в ЮНЕСКО. А 15 листопада стало відомо, що росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради Агентства ООН із питань освіти, науки та культури. Також цього місяця росію вперше в історії не обрали у Міжнародний суд ООН.