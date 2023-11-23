Військовий Шенген пропонують створити для НАТО

https://racurs.ua/ua/n189641-viyskovyy-shengen-proponuut-stvoryty-dlya-nato.html

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У НАТО запропонували створити військовий Шенген, щоб спростити переміщення військ на випадок війни з росією.

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Джерела Reuters повідомили, що очільник Об'єднаного командування з тилового забезпечення та логістики НАТО Александер Зольфранк заявив, що альянс має створити «військовий Шенген», який дозволить військам НАТО вільно переміщатися всередині блоку.

Військовий Шенген — це зону вільного військового проходу на кшталт політичної Шенгенської зони, яка дозволяє вільне пересування в межах більшої частини ЄС.

Як зазначає агентство, зараз силам НАТО доводиться дотримуватись багатьох внутрішніх правил учасників альянсу, що включають, наприклад, необхідність попереднього повідомлення країн про відправлення боєприпасів через їхню територію та дотримання обмежень допустимої протяжності військових конвоїв.

Надмірна бюрократизація процесу, вважає Зольфранк, перешкоджає пересуванню військ НАТО Європою, що, своєю чергою, може призвести до зволікань у разі початку військового конфлікту з росією.

Ми маємо бути на крок попереду. Ми повинні підготувати театр бойових дій задовго до того, як буде застосовано п’яту статтю, — заявив Зольфранк, наголосивши, що у разі конфлікту країнам НАТО буде складніше узгодити створення «воєнного Шенгену».

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Фінляндія та Швеція, які роками залишалися нейтральними, подали заявки на вступ до НАТО. У квітні 2023 року Фінляндія стала членом альянсу, внаслідок чого сухопутний кордон росії з НАТО збільшився вдвічі.

У червні 2023 року країни НАТО затвердили нову стратегічну концепцію альянсу до 2030 року. рф у ній названа найзначнішою і безпосередньою загрозою. Альянс також переглянув свою стратегію оборони. Якщо раніше блок допускав тимчасову окупацію своїх територій, то тепер він має намір захищати їх із самого початку конфлікту.