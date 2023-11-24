Ходив містом і фотографував військові об'єкти - у Вінниці засудили російського агента

https://racurs.ua/ua/n189669-hodyv-mistom-i-fotografuvav-viyskovi-obiekty-u-vinnyci-zasudyly-rosiyskogo-agenta.html

Ракурс

Реальний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який у червні 2023 року займався підготовкою повітряних атак рф по Вінниці.

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Місцевий 30-річний чоловік упродовж кількох тижнів обходив вулиці міста та приховано фотографував місця базування та шляхи переміщення Сил оборони. Таким чином він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки ЗСУ.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Як встановило слідство, зрадник активно підтримував збройну агресію рф проти України в російських соцмережах. Під час обшуку у нього вилучили телефон, який він використовував для прихованої фотофіксації та листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента фсб винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. Також російський агент розвідував територію навколо важливих промислових об'єктів для визначення рівня їхньої захищеності й технічного стану.

Розвідінформація потрібна була агресору для прицільних ударів по обласному центру із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

Співробітники СБУ затримали шпигуан-зрадника під час виконання ним ворожого завдання і зірвали плани московитів провести серію повітряних атак по місту.