Зеленського визнали найвпливовішою людиною Європи-2023

https://racurs.ua/ua/n189770-zelenskogo-vyznaly-nayvplyvovishou-ludynou-ievropy-2023.html

Ракурс

Видання Politico назвало Зеленського «найвпливовішою людиною Європи у 2023 році».

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Щороку видання створює цей рейтинг, аналізуючи європейських діячів. У рейтингу є три категорії: виконавець, мрійник та руйнівник, а також є номінація найвпливовішої людини. Саме її здобув президент України.

За оцінкою видання, президенту України вдалося «перенести війну на Захід, переконавши лідерів та громадськість, що його битва також належить їм».

Це дає йому право змушувати Європу робити те, що він хоче. Якщо йому потрібна зброя, він її отримає, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від давньої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій, він їх отримує, навіть якщо це означає, що Європа переживає енергетичну кризу і важку зиму із захмарними цінами на газ. Будь то насіння, вантажівки для перевезення української зернової продукції чи нульові тарифи, запити швидко схвалюються. Йому навіть вдалося зрушити з мертвої точки питання про вступ країни до Євросоюзу, який був заморожений з 2013 року, — пише видання.

Politico резюмує, що «поки Зеленський живий, він продовжуватиме рухати Європу у тому напрямку, в якому хоче».