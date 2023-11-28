Запобіжний захід нардепу Лабазюку обрав ВАКС. Фото:

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Вищий антикорупційний суд оправ запобіжний захід народному депутату від групи «За майбутнє" Сергію Лабазюку.

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У вівторок, 28 листопада, слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід парламентарю, якого викрили у намаганні підкупити топ-посадовців у сфері відновлення. Неправомірна вигода пропонувалася за отримання підрядів з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Лабазюка відправили у СІЗО на два місяці — до 21 січня 2024 року. Нардеп може вийти під заставу в розмірі 40 млн грн.

Нагадаємо, 21 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру у спробі підкупу топ-посадовців нардепу Сергію Лабазюку з групи «За майбутнє", який хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб його компанія отримала непогані підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень.