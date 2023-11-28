Негода в Україні. Фото: ДСНС

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Негода в Україні призвела до загибелі вже 10 осіб, а 23 осіб — постраждали.

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Жертв морозів зафіксували в Одеській, Харківській, Миколаївській областях та у Києві. Серед постраждалих є двоє дітей. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Зазначається, що в Одеській області рятувальники залучалися до допомоги 254 рази. Були відбуксировані 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Рятувальники надали допомогу 2 тис. 498 особам, зокрема 162 дітям. П’ятеро осіб в регіоні загинули, ще 15 — постраждали.

А в Миколаївській області рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. Загинули на Миколаївщині двоє осіб, ще двоє — постраждали.

У ДСНС зазначили, що вісім автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Без світла залишаються 411 населених пунктів в 11 областях.

Нагадаємо, 27 листопада президент Володимир Зеленський заявляв, що в Одеській області п’ятеро осіб стали жертвами негоди, а ще 19 осіб постраждали.