На фронті російсько-української війни за добу відбулося 56 бойових зіткнень

https://racurs.ua/ua/n189812-na-fronti-za-dobu-vidbulosya-56-boyovyh-zitknen-zvedennya-genshtabu.html

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На фронті російсько-української війни за добу відбулося 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні 28 листопада повідомив, що на Куп’янському напрямку ворог вів марні штурмові дії поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито чотири атаки.

На Лиманському напрямку противник вів даремні штурмові дії в районі населеного пункту Терни Донецької області, де силами оборони відбито три атаки.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області, де силами оборони відбито 16 атак.

На Авдіївському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак.

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник двічі марно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять засобів протиповітряної оборони, девять артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби противника.